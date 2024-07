Al via oggi ‘Missione Italia’, l’appuntamento Anci dedicato al PNRR di Comuni e città

Ritorna “Missione Italia”, l’appuntamento annuale di Anci dedicato al PNRR di Comuni e Città, in programma oggi e domani, 4 e 5 luglio, presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia a Roma.Borgo Santo Spirito, 2 (clicca qui per scaricare il programma). La terza edizione di Missione Italia si focalizzerà sulla dimensione tecnica e procedurale del PNRR per offrire un supporto concreto ai Comuni attraverso il confronto con dirigenti e funzionari di Ministeri, amministratori locali e operatori economici. Nel corso dell’evento si farà il punto sullo stato di attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza con una serie di focus tematici che verteranno su rigenerazione urbana, coesione sociale, transizione energetica, digitalizzazione, cultura, sviluppo sostenibile, istruzione, salute e sport. (clicca qui e scopri i temi dei tavoli di coworking).

I lavori si apriranno oggi giovedì 4 luglio con la relazione del presidente dell’Anci Antonio Decaro gli interventi del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del presidente dell’Anci. La presenza istituzionale sarà molto qualificata: dal palco infatti si alterneranno i ministri, Matteo Piantedosi (Interno), Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti), Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito). Interverrà anche Marie Donnay, direttrice nella Task force per la Ripresa e la Resilienza – Commissione Europea.

Tra i sindaci presenti Roberto Pella (sindaco di Valdengo e vice presidente vicario Anci), Veronica Bernabei (Valmontone), Alessandro Canelli (Novara), Giuseppe Cassì (Ragusa), Mario Conte (Treviso), Davide Galimberti (Varese), Lino Gentile (Castel Del Giudice), Michelangelo Giansiracusa (Ferla), Alessandro Ghinelli (Arezzo), Stefano Lo Russo (Torino), Gaetano Manfredi (Napoli), Patrizia Manassero (Cuneo), Carlo Masci (Pescara), Fiorenza Pascazio (Bitetto), Stefano Pisani (Pollica), Enrico Trantino (Catania).

Ci saranno anche tecnici e dirigenti dei diversi dicasteri coinvolti nelle Missioni del Pnrr per parlare del funzionamento e implementazione del sistema Regis, della rigenerazione e Piani urbani integrati attraverso i progetti del Ministero dell’Interno, di equità e coesione sociale con i progetti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della transizione energetica, dello sviluppo sostenibile con i progetti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, della ‘scuola futura’ con i progetti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Spazio anche al benessere e alla salute nelle città con i progetti del Ministro per lo Sport e Giovani e del Ministero della Salute, al patrimonio culturale con i progetti del Ministero della Cultura e ai Comuni ‘intelligenti e accessibili e sicuri’ attraverso i progetti del Dipartimento per la trasformazione digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Le tematiche cardine del Pnrr affrontate nella plenaria saranno approfondite anche nei tavoli di coworking che si svolgeranno in contemporanea per condividere metodi e soluzioni operative funzionali al pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dai progetti del PNRR.

La due giorni sarà anche occasione per far incontrare e dialogare il mondo delle aziende con quello dei Comuni per attivare sinergie dinamiche e fattive volte a realizzare i progetti del Pnrr.

Tra i protagonisti della due giorni: Bernardo Mattarella (Amministratore delegato Invitalia), Giuseppe Morandini (Vicepresidente ACRI), Nicola Monti (Amministratore delegato Edison), Salvatore Pinto (Presidente AXPO Italia), Andrea Billet, (Capo servizio certificazione e vigilanza ACN), Fabio Costarella (Vicedirettore CONAI), Corrado Dentis (Presidente CORIPET), Diego Galli (Direttore generale INWIT) e i rappresentanti del GSE e di Poste Italiane.

