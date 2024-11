Al via la 10° edizione della Genova Smart Week

E’ ufficialmente iniziata la 10° edizione della Genova Smart Week, la kermesse organizzata dall’Associazione Genova Smart City, dal Comune di Genova con il supporto tecnico di Clickutility Team. La kermesse ha aperto le porte al pubblico, con un calendario ricco di eventi che si terranno tra le location di Palazzo Tursi e Palazzo Ducale.

La Genova Smart Week, tavolo di confronto tra imprese, poli di ricerca e istituzioni, quest’anno toccherà temi innovativi quali l’Intelligent Urban Mobility – progetto di avanguardia per la gestione della mobilità integrata – e diversi panel sulla digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, il monitoraggio del territorio, la rigenerazione del costruito, la smart mobility e la circolarità. In piazza De Ferrari appuntamento con la Smart Week Experience dedicata all’esposizione e ai test drive di veicoli elettrici all’avanguardia per il trasporto pubblico e privato, all’insegna della mobilità intelligente.

Ad aprire i lavori, il 25, è stata la sessione istituzionale “Digitalizzazione e sviluppo delle smart city” in cui amministratori e ricercatori hanno presentato i progetti messi in campo per ripensare la città di domani di fronte alle sfide che l’attendono, dai mutamenti demografici a quelli climatici, nonché le tecnologie digitali più promettenti per migliorare l’efficienza e la focalizzazione dei processi di governance e di amministrazione. L’evento ha visto la partecipazione del nuovo presidente della Regione Liguria Marco Bucci e del vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi con la presentazione dei progetti per ripensare la città di domani di fronte alle sfide che l’attendono, dai mutamenti demografici a quelli climatici, nonché le tecnologie digitali più promettenti per migliorare l’efficienza e la focalizzazione dei processi di governance e di amministrazione.

Nel pomeriggio, nell’evento in lingua inglese “Smart Cities Assessment”, Urban Innovators Global ha fornito la visione del futuro delle città intelligenti ed il risultato della valutazione della città di Genova come smart city (Genoa Smart City Assessment), seguito da un tavolo a cui hanno preso parte alcune città straniere note per l’eccellenza. E’ seguito il panel “L’impatto dei progetti di smart mobility sulla sostenibilità – Intelligent Urban Mobility a Genova” nel quale è stato presentato Intelligent Urban Mobility, il progetto coordinato da Movyon, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, che sviluppa insieme al territorio un sistema all’avanguardia con Internet of Things e Intelligenza Artificiale per una gestione integrata della mobilità finalizzata alla riduzione dell’inquinamento e della congestione urbana.

Il programma completo è disponibile nella pagina dedicata.

Fonte: comune di Genova