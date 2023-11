Al via ComPAct, sul rafforzamento dello spazio amministrativo UE

Pieno sostegno dell’Italia alla Comunicazione ComPAct – Rafforzare lo Spazio Amministrativo UE – che la Commissione Europea ha adottato la scorsa settimana, al termine di un processo inclusivo che ha coinvolto gli Stati Membri, a partire dalla riunione del Gruppo di Esperti su Pubblica Amministrazione e Governance svoltasi a Caserta il 26-27 giugno 2023, che ha discusso per la prima volta i lineamenti del nuovo piano d’azione.

Con il ComPAct, la Commissione propone un’agenda strategica per l’innovazione della pubblica amministrazione articolata in 25 iniziative in materia di competenze, transizione digitale e transizione verde. ComPAct inoltre dona un carattere permanente al programma di scambi di funzionari PACE – Public Administration Cooperation Exchange – avviato nel corso di quest’anno con una prima sperimentazione che ha riguardato oltre 300 dipendenti pubblici provenienti da 18 Stati Membri fra cui l’Italia, con un primo scambio presso il Dipartimento della Funzione Pubblica sulla gestione strategica delle risorse umane.

“Mi rallegro con la Commissione Europea per aver adottato – a quattro mesi dal nostro incontro a Caserta con il Direttore Generale Mario Nava – un primo programma d’azione sulla modernizzazione della pubblica amministrazione, e sono lieto che fra le 25 iniziative vi siano anche le nostre proposte in materia di passaporto europeo delle competenze, formazione e leadership che avevamo presentato il 26 giugno durante la riunione del Gruppo di Esperti sulla Pubblica Amministrazione e la Governance. Avanti così!”, afferma il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nel commentare l’adozione di ComPAct.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione