“Aiutaci a ritrovarli”, parte la Campagna di comunicazione sui minori scomparsi

Nella Giornata internazionale dei bambini scomparsi, che cade il 25 maggio di ogni anno, il Ministro per la pari opportunità Elena Bonetti, d’intesa con il Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse, Prefetto Antonino Bella, ha lanciato una campagna di comunicazione sul fenomeno dei minori scomparsi con un’attenzione particolare quest’anno ai bambini in arrivo dall’Ucraina.

La campagna, realizzata con il supporto tecnico – creativo dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, andrà in onda sulle reti RAI durante tutta la settimana, lo spot, oltre a sottolineare le conseguenze emotive causate dalla sparizione di un minore nel tessuto familiare e sociale, vuole indicare ai cittadini le diverse modalità attraverso le quali agire in caso di scomparsa di un bambino, in particolar modo l’attenzione è focalizzata su 2 elementi: la tempestività della comunicazione circa la scomparsa, fondamentale per aumentare la risoluzione positiva dell’avvenimento e l’informazione sui numeri di emergenza, sia nazionali (112 numero unico di emergenza e 114 emergenza infanzia), sia europeo (116 000 numero unico europeo per i bambini scomparsi) da contattare per segnalazioni, denunce e richieste di assistenza. L’esigenza di diffondere la conoscenza del fenomeno e degli strumenti a disposizione dei cittadini e della società civile per contrastarlo si rende ancora più necessaria nel momento attuale, visto l’arrivo in Italia di numeri significativi di bambini e ragazzi rifugiati nel nostro Paese a causa del conflitto armato in corso in Ucraina.