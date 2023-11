Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’ANPR a favore di avvocati iscritti all’albo

In GU Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2023 pubblicato il Decreto 6 ottobre 2023 del Mnistero dell’Interno recante l'”Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalita’ connesse all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l’ANPR“.

ANPR, previa identificazione informatica con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2, secondo le modalita’ di cui all’art. 64 del CAD e verifica dell’iscrizione al relativo albo o elenco ai sensi del comma 2, rende disponibili allo stesso, nella sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it – appositi servizi per richiedere i certificati anagrafici dei cittadini iscritti nell’ANPR.

I certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l’ANPR sono individuati nell’allegato 1 «Disciplinare tecnico» del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064.

Fonte: Gazzetta Ufficiale