Adottato il decreto di riparto del fondo a copertura dell’incremento dell’indennità di funzione dei Sindaci

Il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 maggio 2022, con i relativi allegati A e B, recante: «Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l’anno 2022, di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, come incrementato dall’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n.234, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni», in applicazione dell’articolo 1, comma 587, della legge n.234 del 2021, è stato diffuso nella sezione “I Decreti” ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Fonte: Viminale