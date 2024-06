Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) ha pubblicato la Circolare n. 67 del 17 giugno 2024 avente ad oggetto gli “Adempimenti in materia di diritti di segreteria delle Comunità Montane, Consorzi ed Unioni di Comuni“.

La Circolare fa riferimento all’apposito Fondo ai sensi degli artt. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e 7, comma 5, del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, alimentato da una quota parte degli introiti dei diritti di segreteria relativi all’attività rogatoria svolta dai segretari delle comunità montane e dei consorzi di comuni, per il finanziamento di borse di studio destinate ai figli e agli orfani dei medesimi.

Il provvedimento detta istruzioni specifiche in merito alle modalità di gestione dei versamenti in maniera semplificata, con le nuove modalità, già attive, attraverso la Piattaforma Incassi, fruibile previa registrazione, attraverso i canali fisici e digitali di Poste (Uffici postali, sito web Poste.it) e in futuro anche mediante le app di Poste ed i canali che saranno messi a disposizione dagli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).

Fonte: DAIT