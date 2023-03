L’associazione che scelga consapevolmente di partecipare alla gara disposta dalla p.a. per il rinnovo di una concessione, prestando acquiescenza agli atti di gara, non può poi chiedere l’accertamento della proroga legale della concessione stessa, in forza dell’art. 10-ter del d.l. n. 73 del 2021 (1).

(1) Non risultano precedenti in termini specifici.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it