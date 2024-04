Accordo Anci-Upi e Abi per sospensione pagamento quota capitale 2024

Anci, Upi e Abi hanno sottoscritto lo scorso 9 aprile un nuovo accordo per favorire la sospensione del pagamento della quota capitale in scadenza nel 2024 delle rate dei mutui bancari degli enti locali.

L’intesa, che rinnova l’accordo già sottoscritto dalle parti nel 2023, mira a ridurre gli oneri da rimborso prestiti per fare fronte alla carenza di liquidità dovuta all’incremento dei prezzi, in particolare di quelli energetici.

L’iniziativa è stata concordata tenendo altresì conto della normativa di favore introdotta con il “Milleproroghe” (dl 215/2023, art. 3, co. 12-bis) su proposta dell’ANCI, finalizzata ad agevolare, anche per il 2024, l’accesso ad operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con banche, intermediari finanziari e la Cassa Depositi e Prestiti.

Fonte: ANCI