9 maggio 2022 Festa dell’Europa

“La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano.” Queste le parole profetiche, anche alla luce degli attuali drammatici eventi di guerra in atto alle porte d’Europa, contenute nella dichiarazione che Robert Schuman, Ministro degli esteri francese pronunciò a Parigi il 9 maggio 1950.

La sua intuizione più grande fu quella di credere possibile la nascita di una grande comunità europea attraverso la creazione di interessi economici condivisi tra nazioni che si erano aspramente combattute nel secondo conflitto mondiale.

Nel 1951, solo un anno dopo il suo discorso verrà firmato il trattato per la creazione della prima istituzione europea, la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), che metteva in comune la gestione della produzione del carbone francese e dell’acciaio tedesco “La fusione delle produzioni di carbone e di acciaio… cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente sono state le vittime.”

L’Europa che nei decenni successivi si è andata plasmando ha scelto tra i suoi principali obiettivi la difesa del multilateralismo e dei beni pubblici globali di pace e stabilità internazionale, ma anche dell’ambiente, della biodiversità e della salute umana, che sono intimamente interconnessi.

La scelta del 9 maggio per le celebrazioni della Festa dell’Europa, è legata alla ricorrenza del giorno successivo alla firma della capitolazione nazista. Tale data ha sostituito dal 1985 quella precedentemente individuata del 5 maggio in cui ricorreva la fondazione, avvenuta nel 1949, del Consiglio d’Europa.

In occasione della festa le istituzioni dell’UE aprono al pubblico le porte delle loro sedi di Bruxelles e Strasburgo, e nel resto del mondo gli uffici locali dell’Unione organizzano eventi e manifestazioni, allo scopo di avvicinare i cittadini all’UE e tra di loro. Visite guidate, concerti, dibattiti e mostre attirano migliaia di persone in tutti i Paesi dell’UE.

Per le iniziative previste a livello europeo consulta il sito dell’Unione europea #GiornataEuropa

Tra le manifestazioni previste in Italia:

la Festa dell’Europa a Roma con appuntamento il 9 maggio alle 19:30 in Piazza del Campidoglio dove si svolgerà un evento-concerto dei Filarmonici di Roma e l’esibizione del Coro Tyrtarion dell’Accademia Vivarium Novum;

X^ edizione della Festa dell’Europa 2022 che si svolge a Venezia dal 5 al 31 maggio con il titolo “Verso un Europa sostenibile” con un focus sulla sostenibilità ambientale ed economica, la crescita verde e il green deal europeo #FestaEuVenezia2022;

Festival d’Europa Firenze in programma dal 5 al 12 maggio.

Per approfondimenti puoi seguire il video sulla dichiarazione di Roberto Schuman e la puntata di Caffè Europa su Rai play sound – Radio Rai 1, dedicata a: 9 maggio-Festa dell’Europa: dalle celebrazioni della pace allo spettro della guerra.

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale