400 mln a favore trasporto pubblico locale

È online il provvedimento che ripartisce oltre 404 milioni di euro quale anticipazione dell’80% delle risorse destinate al concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.

Le risorse, ripartite come da Decreto, rappresentano la quota per il mese di settembre 2023 degli oltre 5 miliardi di euro destinati alle Regioni a statuto ordinario, per l’anno 2023, dal Decreto n° 25 del 15/02/2023 del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

I Decreto al seguente link: https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2023-09/DD%20n.2…

Fonte: MIT