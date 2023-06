WhatsApp potenzia la Privacy e migliora la gestione delle chiamate

WhatsApp, nella consueta ricerca di migliorare il servizio e rendere sicure le comunicazioni tra gli utenti, ha introdotto delle novità che migliorano la privacy e la gestione delle chiamate indesiderate che gli utilizzatori della celebre app potrebbero ricevere a cui oggi si aggiungono 2 aggiornamenti: Silenzia le chiamate dai numeri sconosciuti e Controllo della privacy, disponibili per gli utenti.

Silenzia le chiamate permette di silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti, il sistema, in automatico, filtra le chiamate di spam, truffe e le telefonate in arrivo da persone sconosciute, permane la visibilità delle stesse che però non genereranno una notifica sonora in modo che non possano disturbare l’utente, ma potranno essere riconsiderate nel caso di falsi positivi.

Mentre Controllo della privacy riguarda l’istituzione di un centro di configurazione che permetta agli utenti di conoscere le opzioni di protezione disponibili tra le chat in modo da poter scegliere il livello di protezione più idoneo. Basta selezionare la funzione di avvio controllo, nelle impostazioni sulla privacy, per accedere ai vari livelli di sicurezza disponibili per i messaggi, le chiamate e le informazioni personali, un incremento rispetto alle ultime funzioni dedicate al miglioramento della privacy come la protezione delle conversazioni importanti tramite password, l’introduzione dei messaggi effimeri o il blocco degli screenshot durante la visualizzazione.

L’obiettivo è Proteggere la privacy dei messaggi, la crittografia end-to-end è il fondamento per garantire la sicurezza delle chiamate e dei messaggi, a cui si aggiungono ulteriori livelli di privacy, il nuovo lucchetto chat che consente di proteggere le conversazioni più intime con una password, i messaggi effimeri, il blocco degli screenshot per i messaggi Visualizza una volta e la possibilità di mantenere riservata la tua presenza online.

Fonte: blog WhatsApp