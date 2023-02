Vivi Internet al meglio, Fondazione Mondo Digitale presenta la nuova edizione

A Roma, presso gli spazi dell’Associazione Civita, sono state presentate le attività del programma “Vivi Internet, al meglio”, l’iniziativa che Fondazione Mondo Digitale, supportata da Google e promossa con la Polizia di Stato, Altroconsumo e Anteas, ha avviato per aiutare giovani e adulti a vivere il web nel rispetto dei principi della cittadinanza digitale e della sicurezza online. In concomitanza con il nuovo anno scolastico, il programma punta a ridurre l’isolamento sociale dei minori affetti da disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento, in particolare modo in presenza di un deficit di pragmatica del linguaggio e di minori fragili con bisogni educativi speciali.

Il programma gode della collaborazione della Fondazione Don Gnocchi e dell’Unità operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, grazie al contributo della Fondazione è stato ideato il gioco Interland4All, ispirato al videogioco online Interland sviluppato da Google per aiutare i bambini a imparare le basi della sicurezza sul web, con la particolarità di essere adeguato ai bambini con bisogni educativi speciali tramite il ricorso di scenari di realtà aumentata, fruibili da smartphone, intrecciati ad un kit concreto, con plancia, pedine e carte-domanda.

Fonte: Fondazione Mondo digitale