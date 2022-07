VersoPAdigitale2026, l’importanza dei fornitori nel processo di digitalizzazione

Il percorso è cominciato tra marzo e aprile di quest’anno, con una serie di appuntamenti per accompagnare i fornitori verso l’apertura dei primi Avvisi pubblici per comuni, scuole ed altri enti locali su PA digitale 2026. Confindustria servizi innovativi e tecnologici (CSIT), Anitec Assinform, Assosoftware, Assintel e Innovup, sono state queste le prime realtà che sono state incontrate per coinvolgere il mercato nelle sfide del PNRR raccontando, target strategia, risorse e tempi, raccogliendo percezioni e osservazioni.

Successivamente con l’apertura delle prime opportunità per le PA locali, sono stati organizzati numerosi webinar con realtà associative, come quelli svolti grazie alla collaborazione con Anitec Assinform, per raccontare più nel dettaglio il funzionamento degli Avvisi: dalla richiesta dei voucher economici, alla rendicontazione per obiettivo, passando per i cronoprogrammi previsti dal processo di adesione.

Un “roadshow” online che ha visto il coinvolgimento, tra gli altri, di Assolombarda, dell’Unione industriali di Torino, di Confindustria Bari Barletta-Andria-Trani (Bat), dell’Unione industriali di Napoli e infine di Confindustria Emilia-Romagna.