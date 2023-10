Torino: Festival del Digitale Popolare, al via la 2° edizione

Dopo il successo della 1° edizione del Festival del Digitale Popolare, ecco la seconda: parte oggi la seconda edizione a Torino che, dal 6 all’8 ottobre, propone incontri, conferenze e spettacoli dedicati ai nuovi linguaggi digitali come forma di cultura popolare.

L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Italia Digitale, pone in primo piano il tema della rivoluzione digitale in relazione alle persone immerse nel periodo in cui realtà virtuale e intelligenza artificiale sono protagonisti.

Gli eventi diffusi del Festival del Digitale Popolare si snodano tra Museo Egizio, Off Topic, Polo del ‘900 e Gallerie d’Italia garantendo ai cittadini un’esperienza formativa unica spaziando attraverso diversi argomenti legati all’innovazione che fanno capo ad ambiti come lavoro, economia, sanità, turismo e molti altri.

Il Festival del Digitale Popolare è patrocinato dal Comune di Torino, da AgID nonché ANCI Piemonte.

Fonte: comune di Torino