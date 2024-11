Termini e prescrizione dell’ iscrizione a ruolo e successiva notificazione della cartella in materia di tasse automobilistiche

La Corte di Cassazione Sez. 5 Civile, con la sentenza n. 21915/2024, in tema di tasse automobilistiche, ha affermato che l’iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall’art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell’atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c.



Fonte: Massimario della Corte di Cassazione