Termini e modalità di attuazione dell’intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell’IPCEI Salute 1

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 232 del 3 ottobre 2024 il Ministero delle Imprese e del Made In Italy informa che con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 24 settembre 2024 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell’«importante progetto di interesse comune europeo» Salute 1 nell’ambito della catena del valore della farmaceutica, anche denominato IPCEI Health (Med4Cure), ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 2024. Il decreto fissa i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dal 15 ottobre 2024 al 13 dicembre 2024.



Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 25 settembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale