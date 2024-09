Termine di riesame dell’A.I.A. in relazione alla pubblicazione delle nuove B.A.T

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 7208 del 22 agosto 2024 ha affermato che le procedure di riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) devono essere avviate e concluse, con l’adeguamento degli impianti, entro il quadriennio decorrente dalla pubblicazione delle nuove BAT (“Best available techniques”), ciò derivando dall’interpretazione letterale dell’art. 29-octies, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, da cui discende altresì l’obbligo di immediato avvio del riesame in presenza di una richiesta di modifica (sostanziale o meno) della predetta A.I.A. da parte del gestore dell’autorizzazione detenuta prima dell’entrata in vigore delle nuove B.A.T. e fermo restando il rispetto del quadriennio per la conclusione. (1).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini

Sulla vincolatività immediata e incondizionata delle nuove BAT a seguito della pubblicazione v. Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2022, n. 39150; Cass. pen., sez. III, 15 luglio 2021, n. 33089.

