Termine di prescrizione in tema di tassa di circolazione stradale

La Corte di Cassazione sez. 5 Civile con la sentenza n. 14312/2024 ha affermato che in tema di tassa di circolazione dei veicoli, il termine di prescrizione triennale inizia a decorrere dal momento in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, poiché, in virtù del principio generale sancito dall’art. 2935 c.c., non può farsi decorrere la prescrizione sino a quando non sia scaduto il termine di sessanta giorni, all’esito del quale l’atto presupposto diviene definitivo per mancata impugnazione.



Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 24595 del 2022 Rv. 665501-01

Massime precedenti Vedi: N. 33039 del 2019 Rv. 656469-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5572 del 2012 Rv. 622264-01

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione