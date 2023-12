Sport e Periferie 2023: pubblicazione dell’elenco dei progetti ammessi al contributo

Il Dipartimento, su impulso del Ministro per lo Sport e i Giovani, si è attivato per giungere in tempi contenuti a pubblicare l’elenco dei progetti ammessi al contributo, di cui all’Avviso Sport e Periferie 2023, a esaurimento del fondo attualmente disponibile e pari a 75 milioni di euro.

Non appena saranno rese disponibili ulteriori risorse sarà possibile finanziare altri progetti, appositamente in corso di valutazione, già a partire dai primi mesi del prossimo anno.

Fonte: Dipartimento per lo Sport