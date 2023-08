Sport Bonus, prima finestra 2023. Pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale

IL Dipartimento per lo Sport pubblica l’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che possono effettuare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2023 – 1°finestra).

Le imprese sono tenute ad effettuare le erogazioni liberali tra il 17 agosto ed il 13 settembre 2023 tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e, sempre entro la stessa data, devono inviare la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”, da cui risulti visibile il CRO o il TRN, a mezzo posta elettronica a: servizioprimo.sport@governo.it .

Inserendo come Oggetto: ”Sport Bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”.

Successivamente il Dipartimento provvederà ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità indicate, per il conseguente inserimento nel cassetto fiscale.

Si ricorda, inoltre, che dopo la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, il Dipartimento pubblicherà l’elenco dei beneficiari del credito di imposta sul proprio sito e, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, lo stesso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Si ritiene inoltre necessario comunicare quanto segue:

L’art. 6, comma 3 del DPCM del 30/04/2019 (GU Serie Generale n.124 del 29/05/2019) espressamente recita: “L’Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra, nonché l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale”.

Tenuto conto di quanto disposto dal citato art. 6, e nella considerazione che le risorse disponibili per la procedura in parola non sono attualmente sufficienti a coprire tutte le richieste pervenute a questo Ufficio, si rappresenta che alcune delle richieste inoltrate per usufruire dei contributi in parola sono state al momento rifiutate.

Tuttavia, entro il 30 settembre p.v., nelle more di quanto previsto dal comma 4, art. 6 del citato DPCM 30/04/2019, questa Amministrazione si riserva di riammettere alcuni dei soggetti al momento esclusi dal contributo di cui trattasi in ragione di eventuali ricalcoli possibili esclusivamente al termine della procedura amministrativa in essere.

Appare utile precisare che le richieste escluse in questa prima finestra potranno comunque essere presentate all’apertura della seconda del Bando Sport Bonus 2023, che avverrà il 15 ottobre 2023.

Annualità 2023

Fonte: Dipartimento per lo Sport