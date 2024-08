Nel quadrimestre settembre-dicembre 2023, in ambito sanitario, si sono espletate 21.486 procedure di affidamento per un valore di circa 27 miliardi di euro. È quanto emerge dal focus sulla spesa sanitaria elaborato da Anac nell’ambito del Rapporto quadrimestrale sul mercato dei contratti pubblici.

Dalla distribuzione delle procedure per tipologia di contratto emerge che per il quadrimestre in esame, considerando gli importi complessivi, si sono esperiti appalti principalmente nel settore delle forniture (circa 23,3 miliardi di euro pari al 86,3% del valore degli appalti in ambito sanitario) seguiti dal settore dei servizi (circa 3,7 miliardi di euro pari al 13,7% del valore degli appalti).

Fonte: ANAC