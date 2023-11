Nel quadrimestre gennaio-aprile 2023 sono state 16.673 le procedure di affidamento espletate in ambito sanitario (forniture di prodotti farmaceutici, prodotti per la cura alla persona e apparecchiature mediche, servizi sanitari e di assistenza sociale) per un valore di circa 15,3 miliardi di euro.

È quanto emerge dal focus sulla spesa sanitaria elaborato da Anac nell’ambito del Rapporto quadrimestrale sul mercato dei contratti pubblici.

Tutte le informazioni di dettaglio nell’approfondimento sul sito dell’Autorità.

Fonte: ANAC