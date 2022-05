Spazio: Memorandum Italia/Axiom Space

Il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao ha firmato oggi a Palazzo Chigi un Memorandum d’Intesa tra il Governo italiano e l’azienda Axiom Space rappresentata dal suo Presidente e CEO Michael Suffredini. Axiom Space sta infatti costruendo, avvalendosi di importanti collaborazioni con l’Aeronautica Militare e l’industria italiana, in collaborazione con la NASA, una nuova stazione spaziale commerciale. L’accordo intende approfondire la cooperazione per lo sviluppo e l’attuazione di progetti in ambito aerospaziale e prevede che il Governo e Axiom Space collaborino per raggiungere i seguenti obiettivi:

-la promozione del mercato nell’orbita bassa terrestre per sviluppare concretamente un’economia spaziale resiliente;

-lo sviluppo di un modello di collaborazione pubblico privata per un’infrastruttura spaziale efficiente ed economica moderna integrata alla futura stazione spaziale di Axiom, che possa consentire la ricerca in microgravità e dare continuità agli sviluppi tecnologici e alle operazioni in orbita dopo la disattivazione della Stazione Spaziale Internazionale;

-la promozione di progetti di ricerca collaborativi nel campo dei materiali avanzati, prodotti farmaceutici, produzione in orbita di tecnologie innovative per applicazioni suborbitali, sicurezza e protezione dello spazio, modellazione e simulazione, medicina aerospaziale, intelligenza artificiale e robotica;

-l’arricchimento delle eccellenti e storiche relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e l’Italia, con una cooperazione anche nel campo del volo spaziale commerciale visto come opportunità per sviluppare un nuovo capitolo della presenza umana attorno alla Terra e sulla Luna a beneficio di tutta l’umanità.

Fonte: Mitd