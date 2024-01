Soverato smart, arriva l’App interattiva per agevolare i residenti e i turisti

Il Comune di Soverato ha lanciato un’app destinata ai cittadini e ai turisti per consentire un canale di comunicazione efficiente con l’Amministrazione per migliorare l’interazione e i servizi dell’Ente. L’app permette di rimanere aggiornati sulle news di Soverato conoscendo gli eventi sul territorio cittadino, ma anche le opportunità di lavoro, le informazioni sulla mobilità e sul conferimento dei rifiuti nonché le possibilità per adottare animali abbandonati. L’app è scaricabile gratuitamente su App Store e Google Place e promette di aprire un canale tra utenti e amministrazione. A presentarne le funzionalità è il Sindaco Daniele Vacca, che intende avvicinare la città alle nuove tecnologie, da usare sia in ambito turistico che per migliorare i servizi per i cittadini, “scaricando l’app, ha spiegato, si potrà accedere a 3 sezioni: “Municipio e cittadini” in cui sarà possibile accedere alla sezione news con gli eventi in città, ricevere le alert notification con i messaggi inviati dal Comune, inviare le segnalazioni che saranno ricevute direttamente dai vari uffici comunali competenti in quel dato ambito. Interessante la sezione “Ho un’idea” in cui i cittadini potranno inviare le proprie proposte all’amministrazione comunale. La sezione “Utilità e servizi”, fornirà le informazioni su numeri utili, scuole, raccolta differenziata. Per i cittadini che attivano la geolocalizzazione, l’app invierà informazioni sul calendario della differenziata indicando quotidianamente quale categoria di rifiuti sarà necessario conferire.

Sarà anche possibile adottare un amico a 4 zampe inviando, compilando un modulo, una richiesta di adozione e ancora avere una guida turistica a portata di mano e, attraverso un Qr code, visualizzare le informazioni relative a ciò che si sta osservando. L’app è stata realizzata in collaborazione con “GrowApp” una società che opera a livello nazionale che gestirà con il Comune l’aggiornamento delle varie sezioni. Una finestra digitale sulla vita cittadina che rientra nell’iniziativa https://soverato.comune.digital, e che è il frutto di un impegno dell’amministrazione verso l’innovazione e la facilitazione della vita quotidiana. L’idea è di dare la possibilità ai cittadini di restare aggiornati attraverso le notifiche in tempo reale su allerte meteo, viabilità e a informazioni vitali sulla città, ma anche di accedere a un centro culturale con una sezione dedicata ai giovani in cui si darà anche la possibilità di creare un CV personalizzato e scoprire possibilità formative e lavorative, non resta che scaricarla interagendo con il Comune in modo smart”.

Fonte: comune di Soverato