Sistema Conti Pubblici Territoriali: on line l’aggiornamento annuale dei dati

È disponibile l’aggiornamento annuale del conto consolidato al 2020 delle entrate e delle spese pubbliche italiane, elaborato dal Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT).

Le prime evidenze mostrano, fra gli altri, anche gli effetti della pandemia. In particolare:

le entrate del Settore Pubblico Allargato si riducono visibilmente soprattutto per effetto della contrazione nelle riscossioni tributarie delle Amministrazioni Centrali e dei ricavi delle Imprese Pubbliche Nazionali, pur riscontrando lo stesso effetto sugli altri soggetti;

la spesa totale, al netto degli interessi e delle partite finanziarie, evidenzia invece una crescita nei diversi territori, trainata soprattutto dagli interventi straordinari messi in campo dalle Amministrazioni Centrali, che più che compensano le ridotte spese degli altri soggetti;

la spesa in conto capitale, al netto delle partite finanziarie, mostra infine un andamento contrastante; aumenta nel caso della Pubblica Amministrazione ma si riduce quando si osserva il Settore Pubblico Allargato, a causa della forte battuta di arresto nella spesa delle Imprese Pubbliche.

I dataset in formato open data sono pubblicati sul sito web CPT e possono essere visualizzati in modalità dinamica interattiva sul Portale tematico attraverso strumenti diversi, in base alla tipologia di dato utilizzata:

CPT Data Explorer , per i dati consolidati del Catalogo Open CPT;

, per i dati consolidati del Catalogo Open CPT; Easy CPT , per i dati CPT pro capite, con classificazione semplificata per settori e categorie economiche;

, per i dati CPT pro capite, con classificazione semplificata per settori e categorie economiche; Settori, Territori, Soggetti, Categorie economiche, per i dati della spesa primaria netta consolidata, sia pro capite che in valore assoluto.

Sono state aggiornate, infine:

la serie storica 2000-2020 della quota della spesa pubblica in conto capitale destinata al Mezzogiorno per il Settore Pubblico Allargato (SPA) e per la Pubblica Amministrazione (PA). Consulta la tavola

la serie storica 2000-2020 della quota della spesa pubblica in conto capitale destinata al Mezzogiorno dalle Imprese Pubbliche Nazionali. Consulta la tavola.

Il nuovo rilascio recepisce le innovazioni apportate, sia di tipo metodologico, sia riguardo alla revisione della serie storica di alcuni soggetti appartenenti all’universo rilevato da CPT.

Per maggiori informazioni www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale