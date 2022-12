Siderno attiva FB Kiosk, un totem digitale per i cittadini

Il Comune ha lanciato una piattaforma multimediale interattiva destinata alla cittadinanza per migliorare l’esperienza dello spazio urbano da parte della popolazione residente e dei turisti, l’Amministrazione ha inaugurato un nuovo modo di fornire informazioni attraverso un totem digitale che eroga le informazioni svolte da un Infopoint.

Installato in Piazza Portosalvo, il totem consente l’interazione tra cittadini e Comune dando visibilità ai servizi della pubblica amministrazione, ma anche alle attività commerciali del territorio restituendo informazioni utili e corredate da mappe in grado di permettere una migliore interazione con il territorio e la mobilità: non a caso sono stati integrati gli orari del trasporto pubblico e le relative tratte. Gli utilizzatori potranno impiegare il totem tramite interfaccia touch o con l’interazione vocale; la fiducia, e l’impegno dell’Assessore all’Urbanistica, Maria Teresa Floccari, e del Presidente del Consiglio comunale, Alessandro Archinà, che hanno seguito tutte le fasi esecutive del progetto, hanno permesso di dar forma all’Infopoint, uno strumento multimediale ed interattivo che pianifica la permanenza in città grazie all’assistente virtuale “Gaia” dotata di Intelligenza artificiale, che ingaggia, intrattiene ed è istruita a rispondere ad ogni richiesta, a fare affermazioni, ma anche battute ironiche non strettamente legate al contesto.

Fonte: Comune di Siderno