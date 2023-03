“She Tomorrow Roadshow”: al via gli incontri dedicati all’innovazione al femminile

Tutto è pronto per l’inizio di “She Tomorrow Roadshow”, il progetto di divulgazione della Regione Puglia dedicato al mondo dell’innovazione al femminile realizzato dall’ ITS Academy Apulia digital maker, una serie di incontri che partono da Foggia: ogni incontro punta a orientare le ragazze alle professioni nel settore delle tecnologie digitali per promuovere l’acquisizione di giovani talenti femminili in campo ICT e per superare il gender gap nel settore STEM.

L’iniziativa è dedicata, in primis, alle studentesse che stanno per conseguire il diploma e intendono potenziare la costruzione di un “nuovo immaginario” di riferimento per le giovani che stanno affrontando la scelta della strada per il loro futuro attraverso l’incontro con professioniste affermate nel campo dell’innovazione tecnologica e digitale. Il Roadshow prevede una rassegna di 6 incontri itineranti nelle province della Puglia, da marzo a maggio 2023, ospitati negli auditorium di alcuni Licei Scientifici, sarà interessante raccogliere la testimonianza delle ospiti che potranno ispirare e orientare alla scelta delle nuove professioni, oltre gli stereotipi e i pregiudizi.

“La Regione Puglia promuove ‘She Tomorrow Roadshow’, la rassegna di incontri con personalità del mondo dell’innovazione al femminile , sottolinea l’Assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo. Conoscere le leaders nel campo dell’ ICT, ascoltare le storie di successo, ma anche le sfide e gli ostacoli che ciascuna ha affrontato per raggiungere traguardi importanti sarà un elemento di ispirazione per le studentesse alle prese con la scelta del loro futuro.”

Gli eventi sono riservati alle classi dei Licei che ospitano l’iniziativa, sarà possibile seguire gli eventi in diretta streaming o sui canali social dell’ITS Academy ai seguenti links:

