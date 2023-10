La settimana UE della programmazione (EU Code Week) 2023 è l’iniziativa della Commissione europea nata per incoraggiare i giovani a cimentarsi con le tecnologie digitali avanzate, la programmazione e a intraprendere una carriera nei settori della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM).

L’evento rientra nell’ambito delle iniziative legate al programma strategico per il decennio digitale, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Entrato in vigore il 9 gennaio 2023, comprende un sistema di governance collaborativa tra l’UE e le autorità nazionali al fine di colmare le attuali carenze di investimenti, accelerare la trasformazione digitale in Europa.

La prima relazione sullo stato del decennio digitale, pubblicata dalla Commissione europea lo scorso 23 settembre, presenta un’analisi globale dei progressi compiuti dall’Unione europea verso la realizzazione di una trasformazione digitale volta a rafforzare la sovranità digitale, la resilienza e la competitività dell’UE. L’analisi, inoltre, si concentra su quattro pilastri principali: competenze digitali, infrastrutture digitali, digitalizzazione delle imprese, compreso l’uso dell’intelligenza artificiale (IA), e digitalizzazione dei servizi pubblici.

Come dichiarato da Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, “Nei prossimi anni l’UE avrà bisogno di un numero sempre maggiore di specialisti in TIC qualificati e creativi. Dobbiamo contribuire a suscitare l’interesse dei giovani e incoraggiarli fin dalla più tenera età a interessarsi per le scienze e le tecnologie. La settimana UE della programmazione è un’iniziativa importante per coinvolgere i minori in attività di programmazione e calcolo”.

Sul sito dell’evento è disponibile una mappa interattiva che mostra le attività zona per zona, cui sarà possibile partecipare fino al 22 ottobre p.v..

Per maggiori informazioni:

CodeWeek – sito ufficiale dell’evento

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale