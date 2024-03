Scuola, via libera ANAC agli istituti per acquisti relativi a viaggi d’istruzione e distributori automatici, CIG disponibili dall’8 marzo

Venendo incontro alle richieste e alle esigenze degli istituti scolastici, in difficoltà nell’affrontare taluni adempimenti previsti dal nuovo Codice Appalti, Anac si è resa disponibile a realizzare una soluzione – ponte fino al 30 settembre 2024 che garantisca alle scuole, per l’anno scolastico in corso, di poter procedere autonomamente agli appalti per organizzare viaggi distruzione, stage linguistici e scambi culturali, e per assegnare concessioni di distributori automatici. Tutto questo indipendentemente dal valore degli affidamenti.

“Come Anac vogliamo il più possibile venire incontro alle scuole nell’imminenza del periodo di organizzazione dei viaggi d’istruzione evitando il blocco dei viaggi scolastici e degli scambi linguistici”, spiega il Presidente dell’Autorità Giuseppe Busia. “Nel frattempo, come Autorità abbiamo sollecitato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a individuare sin d’ora le soluzioni più idonee per agevolare gli istituti scolastici nell’affidamento di tali servizi essenziali per i prossimi anni. Chiediamo che attraverso il Ministero, coinvolgendo gli Uffici scolastici regionali, vengano posti in essere tutti gli strumenti più opportuni, mediante il ricorso a centrali di committenza e a soggetti aggregatori. Inoltre, vanno predisposti atti tipo, nel rispetto del principio di concorrenza favorendo la partecipazione dei piccoli operatori economici presenti anche a livello locale”.

“Anac, come sempre, è a disposizione per offrire ogni necessario supporto, eventualmente anche attraverso un’attività di vigilanza collaborativa”.

L’acquisizione diretta dei CIG (i codici identificativi gara) da parte degli istituti scolastici sarà disponibile a partire dal prossimo 8 marzo 2024.

“In pieno coordinamento con il Ministero, abbiamo voluto semplificare al massimo le procedure rispetto a quanto prescritto dal Codice”, aggiunge ancora il Presidente Busia. “Si tratta però di una misura necessariamente temporanea, per consentire a Ministero e Provveditorati regionali, insieme alle centrali di committenza, di organizzarsi per mettere a disposizione dei presidi, quanto prima e comunque fin dall’inizio del prossimo anno scolastico, strumenti che possano garantire modalità semplici e immediate per attivare tali affidamenti, che sono parte integrante della vita di tutte le scuole italiane e delle famiglie di alunni e studenti”.

Tali modalità saranno quindi fruibili a partire dall’8 marzo 2024 nel caso in cui gli Istituti scolastici acquisiscano i CIG relativi ai seguenti CPV prevalenti:

63500000-4 – Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica;

63510000-7 – Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini;

63511000-4 – Organizzazione di viaggi tutto compreso;

63512000-1 – Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso;

63515000-2 – Servizi relativi all’organizzazione di viaggi;

63516000-9 – Servizi di gestione viaggi;

42933000-5 – Distributori;

42933300-8 – Distributori automatici di prodotti”.

Fonte: Anac