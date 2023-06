Roma lancia la sperimentazione della piattaforma digitale integrata per la mobilità

Dal 1° luglio prende il via la sperimentazione del MaaS (Mobility as a Service), la piattaforma digitale che include tutte le informazioni sulla mobilità pubblica e condivisa, l’iniziativa è stata presentata in Campidoglio dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’Assessore alla Mobilità Eugenio Patané.

Si tratta di una rivoluzione che impatta la vita di una città come Roma che ha nella mobilità un aspetto cruciale, la fase sperimentale prevede la partecipazione di 10mila utenti che potranno candidarsi attraverso il questionario che sarà pubblicato su romamobilita.it; il campione sarà scelto, con il supporto dell’Università Roma Tre, per garantire un’equilibrata rappresentanza di cittadini, studenti e turisti seguendo le linee guida dettate dal Mit; alla sperimentazione prenderanno parte 8 MaaS operator (Aci Infomobility, Envision, urbanNext, MooneyGo, Tabnet, UnipolMove, Movevision, Wetaxi).

L’obiettivo è di promuovere la sostenibilità ambientale riducendo il ricorso all’utilizzo dei veicoli privati, attraverso le App dei vari operatori integrate in un unico sistema, gli utenti potranno accedere a una molteplicità di servizi: consultare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico, noleggiare, prenotare e pagare un veicolo sharing, avere a disposizione soluzioni di mobilità che prevedono l’utilizzo del Tpl, dei taxi e/o quello di mezzi condivisi come monopattini o automobili. A breve dalla piattaforma Maas sarà anche possibile consultare il posizionamento delle colonnine di ricarica, la disponibilità di parcheggi e gli orari delle ferrovie regionali.

Durante la fase sperimentale, chi utilizzerà 2 o più mezzi integrati fra loro (il bus e il monopattino) beneficerà di incentivi economici cashback che saranno versati su una Carta virtuale dedicata. Per il progetto sono stati stanziati 5 mln: 2,42 mln. dai fondi Maas4Italy, il bando Pnrr che Roma Capitale si è aggiudicata nel 2022, 2 mln. dai fondi europei React-EU e 580mila euro dal Ministero dell’Ambiente.

Fonte: comune di Roma