Riscossione di crediti derivanti da sanzioni previste dal Codice della strada, natura, pretese e giurisdizione

Le Sez. Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16031/2024 ha affermato che in tema di mandato relativo alla riscossione di crediti derivanti da sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la richiesta di rendimento del conto proposta dall’ente territoriale nei confronti della società mandataria, in quanto il petitum sostanziale della domanda trova il suo fondamento nelle obbligazioni discendenti dal rapporto privatistico di mandato, rilevando l’emissione di ingiunzione fiscale rivolta all’incasso dei crediti quale mero presupposto esterno del rapporto dedotto in giudizio.



Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1713

Massime precedenti Vedi: N. 22063 del 2017 Rv. 657799-01

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione