Ripartizione delle risorse residue disponibili del contributo per l’installazione di impianti nuovi a GPL o a metano

Con Comunicato in merito alla “Ripartizione delle risorse residue disponibili in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto 3 giugno 2024, per il riconoscimento, per l’anno 2024, del contributo per l’installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per l’autotrazione su veicoli di categoria M1 omologati” pubblicato in GU Serie Generale n. 230 del 1 ottobre 2024 il Ministero delle Imprese e del Made In Italy informa che con decreto del direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del 23 settembre 2024, le risorse di cui al comma 1, art. 4, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, sono state ripartite riservando una quota pari al 30% (trenta per cento) alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a metano e una quota pari al 70% (settanta per cento) alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a GPL. Il decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 6, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, sulla base del monitoraggio della misura al 15 settembre 2024.



Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto direttoriale è pubblicato e consultabile sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy all’indirizzo https://www.mimit.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale