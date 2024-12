Ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge a tutela delle minoranze linguistiche storiche

In Gazzetta il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2024 recante il “Ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per l’esercizio 2024“.

Il decreto, visto l’avviso pubblico per l’anno 2024 destinato alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici a carattere nazionale, agli enti locali, alle camere di commercio, alle aziende sanitarie locali e alle regioni per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e sul sito del Governo in data 27 marzo 2024 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 6 aprile 2024 – Serie generale – n. 81;

ed in ragione delle articolate ed ulteriori motivazioni esposte in premessa, il provvedimento prevede che i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativi all’anno 2024, pari ad euro 2.905.823,00 sono ripartiti come indicato negli articoli 2 e 3 e nell’elenco allegato al decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale