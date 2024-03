Rimessione in termini qualora la revoca della misura di accoglienza non sia stata pienamente conoscibile dal destinatario della stessa

Va riconosciuto il beneficio della rimessione in termini, qualora la revoca delle misure di accoglienza non sia stata tradotta in una lingua comprensibile al destinatario del provvedimento e non sia stata a quest’ultimo personalmente notificata, sì da garantire la piena conoscibilità del contenuto del provvedimento, garanzia necessaria all’effettività del diritto di difesa in giudizio, secondo l’art. 24 della Costituzione (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9071; sez. III, 16 novembre 2016, n. 4736; T.a.r. per la Campania, sez. VI, 23 gennaio 2023, n. 489;

Difformi: non risultano precedenti difformi.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it