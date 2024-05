Riga: Tecnologie emergenti e antiriciclaggio tra i temi della Spring Conference 2024

Sarà Riga, capitale della Lettonia, a ospitare dal 14 al 16 maggio 2024 la 32° edizione della “Spring Conference”, l’annuale appuntamento di primavera che riunisce le Autorità europee di protezione dati, con l’obiettivo di stabilire un quadro comune per la protezione dei dati personali.

La Conferenza sarà dedicata ad alcuni temi chiave, come l’analisi dei regolamenti UE, la tutela della privacy nelle tecnologie emergenti, la salvaguardia dei dati sanitari nell’era digitale e la promozione di una cooperazione efficace tra le Autorità di protezione dei dati, decisori e imprese. Come già lo scorso anno a Budapest, l’agenda dell’edizione 2024 prevede, accanto agli appuntamenti a porte chiuse, anche un panel aperto al pubblico, in presenza e da remoto (il 16 maggio), che sarà incentrato sul rapporto fra le normative antiriciclaggio e quelle di protezione dati, con l’obiettivo di identificare strategie utili a rafforzare la conformità a entrambe le discipline attraverso un approccio collaborativo. Per il Garante della Privacy sarà presente il componente G. Scorza, che interverrà al panel dedicato a protezione dati e tecnologie emergenti e alle conseguenti sfide poste da un contesto sempre più dinamico alla salvaguardia della privacy degli utenti, in particolare i bambini, e garantire la conformità normativa.

Sin dal 1991, quando le Autorità di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito si incontrarono a L’Aia, la “Conferenza di primavera” rappresenta un momento chiave per i Garanti europei nell’individuazione delle questioni di interesse comune, nello scambio di informazioni sulle migliori pratiche e nella promozione della cooperazione.

