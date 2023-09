E’ stato pubblicato in GU Serie Generale n. 205 del 2 settembre 2023 il DPCM 11 luglio 2023 recante “Riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore – Annualità 2023“, il provvedimento a norma dell’art. 6 ultimo cpv entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il decreto individua i criteri e le modalità per l’accesso al contributo di 5 milioni previsto dall’art. 1, comma 366 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere sui fondi di cui all’art. 8, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nonche’ le procedure di controllo anche successive all’erogazione.

E’ possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informativa di cui all’art. 3 e per i successivi trenta giorni, ovvero la piattaforma informatica «Contributo energia», accessibile direttamente dal sito del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I dettagli su quantificazione ed erogazione del contributo sono contenuti nell’art. 4 del decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale