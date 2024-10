Revoca delle misure di accoglienza in caso di allontanamento o abbandono da parte dello straniero

Nella sentenza 1154/2024 i giudici del Tribunale amministrativo della Toscana affrontano diverse questioni in tema di immigrazione: secondo il Tar di Firenze, in particolare, ai fini della revoca non discrezionale da parte della Prefettura dell’accoglienza di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, la disposizione contenuta nell’art. 23, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 fa riferimento alla nozione di “abbandono” in cui è insito il riferimento a un coefficiente di tipo soggettivo che implica l’intenzionalità della scelta di fare a meno in modo definitivo dell’accoglienza che non ricorre, invece, in caso di condotte brevi e/o occasionali di allontanamento. (1).

Una interpretazione sistematica dell’art. 13 e dell’art. 23, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (norme relative all’accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale) impone di ritenere che un solo allontanamento ingiustificato non comporti la revoca, ma che quest’ultima sia possibile in presenza di più allontanamenti ingiustificati, da apprezzare caso per caso in termini di abbandono. (2).



Il singolo allontanamento ingiustificato, concludono i giudici amministrativi gigliati, dai centri di accoglienza e dalle strutture temporanee per cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, non potendo ex se fondare la revoca, può essere preso in considerazione ai fini della “gravità” o della “reiterazione” della violazione delle regole del centro, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche congiuntamente ad eventuali altre violazioni che possono entrare nello scrutinio complessivo della p.a., secondo un filtro discrezionale basato sui principî di proporzionalità e ragionevolezza e di una valutazione individuale e complessiva del comportamento dell’interessato. (3).



(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2024, n. 6663; 14 maggio 2019, n. 3122.



(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2024, n. 6663.



(3) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2024, n. 6663; Corte di giustizia UE, sez. X, 1 agosto 2022, C-422/21 – Ministero dell’Interno.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it