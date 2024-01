Regolamento su criteri, attribuzione e utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito

In GU Serie generale n. 12 del 16 gennaio 2024 pubblicato il Decreto 29 dicembre del Ministero della Cultura recante il “Regolamento recante criteri e modalita’ di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito” che entrerà in vigore il 31 gennaio 2024.

Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito», di cui all’articolo 1, commi 357, 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come sostituiti, introdotti o modificati dall’articolo 1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all’importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La «Carta della cultura giovani» è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità definite dall’articolo 6.

La «Carta del merito» è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita’, che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di eta’, il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con una votazione di almeno 100 centesimi.

Fonte: Gazzetta Ufficiale