Regione Veneto: firmato accordo sull’inclusione digitale, opportunità per 188mila veneti

234 i centri di facilitazione digitale che la Regione Veneto si appresta ad aprire sul territorio con una dotazione di 10 mln. di finanziamento per garantire a 188mila cittadini veneti l’accesso semplice e diffuso ai servizi pubblici digitali, un investimento coerente con le linee programmatiche del PNRR e con la misura 1.7.2 che prevede l’allocazione di risorse per migliorare la trasformazione digitale del Paese investendo sulla formazione dei cittadini tramite la diffusione di competenze di base.

Regione Veneto punterà all’apertura di sportelli, soprattutto nelle piccole comunità, presidiati da facilitatori digitali in grado di favorire l’uso consapevole e sicuro dei servizi digitali da parte di anziani, persone in cura e, più in generale, coloro che abitano in luoghi dove l’utilizzo del digitale può fare una differenza nell’accesso ai propri diritti come ad esempio le aree montane. Il programma prevede che 13 Innovation Lab già attivi presentino progetti relativi all’apertura di centri di facilitazione promuovendo attività volte a formare i cittadini per raggiungere il numero di centri distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio.“10 mln. per rendere il Veneto più digitale: investiamo in formazione e competenze digitali per i cittadini attraverso l’apertura di centri di facilitazione sul territorio in particolare nelle piccole comunità. Sfrutteremo queste risorse con lo sguardo rivolto al futuro per favorire un uso sempre più consapevole e sicuro dei servizi digitali”.

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta con queste parole la firma dell’accordo tra la Regione del Veneto e il Dipartimento per la trasformazione Digitale, previsto nell’ambito del PNRR nel Progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale”. La prima fase del Progetto PNRR sarà rivolta ai 13 Innovation Lab già attivi, i quali saranno invitati a presentare progetti relativi all’apertura e alla gestione di centri di facilitazione e alla promozione di attività di animazione per coinvolgere e formare i cittadini, contribuendo al raggiungimento del target previsto per il Veneto.

Fonte: Regione Veneto