Quote giovani e donne, nessun miglioramento nel 2023. I dati della Relazione Anac

Dal 2022 al 2023 la percentuale degli affidamenti Pnrr e correlati che prevedono quote del 30% per giovani e donne, come auspicato dal Piano di Ripresa e Resilienza, è di fatto rimasta ferma. Tale percentuale è aumentata di meno di un punto per tutte le fasce di importo considerate, risultando di poco superiore alla metà del totale. La percentuale era il 56,62% nel 2022. E’ stata del 56,87% nel 2023. Praticamente la stessa. Sono i dati che emergono dalla Relazione annuale di Anac al Parlamento.

Importo degli affidamenti PNRR/PNC distinti per soglie di importo (se presente più di un motivo di deroga totale o parziale, l’affidamento viene considerato una sola volta). Sono escluse le gare deserte e senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili).

Figura 1 – Contratti di importo maggiore o uguale a 40.000 €

Figura 2 – Contratti di importo maggiore o uguale a 150.000 €

Figura 3 – Contratti di importo maggiore o uguale a 1.000.000 €

