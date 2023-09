Pubblicato l’avviso per l’acquisto di ausili sportivi ad uso gratuito

Pubblicato l’Avviso che dispone le procedure per l’accesso alle risorse destinate per l’acquisto di ausili sportivi da destinare in uso gratuito alle persone con disabilità interessate all’avviamento alla pratica sportiva.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2023 di riparto del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” ha destinato a questa misura risorse pari a € 1.500.000,00.

Le società e/o le associazioni sportive nazionali che vorranno richiedere il contributo necessario per l’acquisto degli ausili sportivi potranno accedere alla Piattaforma informatica dedicata a partire dalle ore 16 del giorno 28 settembre 2023.

La Piattaforma è raggiungibile all’indirizzo: https://ausiliperlosport.sportesalute.eu