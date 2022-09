Pubblicato l’Avviso bando sport e rigenerazione urbana

A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di riparto delle risorse, è stato pubblicato l’Avviso che destina 5,4 milioni di euro agli Enti di Promozione Sportiva per la realizzazione di progetti che pongano l’accento sull’innovazione, sulla promozione dello sport in spazi urbani e sulla capacità di creare sinergie sul territorio, integrando sport, pianificazione e/o rigenerazione urbana e tecnologia applicata al benessere.

È previsto il coinvolgimento anche delle ASD e SSD affiliate agli EPS che potranno fare rete e avanzare proposte al proprio organismo affiliante.

Le domande dovranno essere presentate via pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it entro le ore 12:00 del 28 ottobre 2022.

Documentazione