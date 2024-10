Prosecuzione attività professionale dei professionisti reclutati per progetti PNRR, limiti e condizioni

QUESITO

Il comma 7-ter dell’articolo 1 del DL 80/2021 (convertito con la L. 113/2021 e parzialmente modificato dal DL 152/2021), ha espressamente stabilito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, che ai professionisti reclutati per le attività inerenti ai progetti PNRR non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione automatica.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con un Pronto Ordini (n. 101) del 25 maggio 2022 parla di compatibilità tra prestazione lavorativa subordinata a tempo determinato nell’ambito di PA interessata dall’attuazione del PNRR e il contestuale svolgimento della professione (ma nulla si dice specificatamente sulla possibilità di mantenere o aprire la partita Iva).

Orbene si chiede di sapere se i dipendenti assunti da questo ente con procedura selettiva pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per essere destinati ai progetti PNRR possano mantenere aperta ovvero aprire propria Partita Iva (ovviamente nel caso in cui abbiano un orario superiore alle 18 ore settimanali) ovvero debbano limitarsi a emettere notula con ritenuta d’acconto.

RISPOSTA

La norma cui si riferisce il quesito dispone che i professionisti …

Clicca qui per accedere o qui per attivare un abbonamento “Servizi di Base – Anci Risponde”