In Gazzetta Ufficiale il Decreto 5 novembre 2024 del Ministero della Salute che contiene il “Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’INAIL“.

Il decreto, in ragione delle premesse generali e visto, in particolare l’art. 1, comma 306 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel quale si dispone che «Nell’ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all’acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale»;



visto, altresì, il successivo comma 307 il quale stabilisce che «Le iniziative di investimento, identificate dal codice unico di progetto (CUP), da inserire nei piani triennali di cui al comma 306 sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

e vista la nota prot. n. 38775 del 31 ottobre 2023 nella quale il Ministero ha chiesto alle regioni di comunicare eventuali integrazioni e/o rimodulazioni di interventi già inseriti, ritenuti necessari nell’ambito dei piani di propria competenza, ovvero di trasmettere un elenco delle ulteriori iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, ritenute egualmente necessarie rispetto al piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2022;

prevede all’art. 1 che le ulteriori risorse per le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, elencate in premessa e valutabili nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’INAIL, relative ad alcuni interventi contenuti negli allegati A, B, e C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2022, sono approvate come riportate nella tabella di cui all’allegato 1 al presente provvedimento.

Fonte: Gazzetta Ufficiale