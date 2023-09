Progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all’innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale

Pubblicato in GU Serie Generale n. 211 del 9 settembre 2023 il Decreto 6 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made In Italy recante la “Specifica disciplina per l’individuazione dei progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all’innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale” al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Possono beneficiare dei finanziamenti previsti all’art. 3 del decreto le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parte degli stessi che abbiano i requisiti individuati nell’art. 2 del provvedimento.

I criteri specifici per la valutazione dei progetti, che saranno valutati nel merito da un’apposita Commissione, sono contenuti nell’art. 4.

Fonte: Gazzetta Ufficiale