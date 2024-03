Presentato il bando DesTEENazione per realizzare 60 comunità adolescenti

È stato presentato oggi al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, l’Avviso pubblico “DesTEENazione-Desideri in azione”, rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali, che stanzia circa 250 milioni di euro del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027 per la realizzazione di 60 comunità adolescenti in tutto il territorio nazionale. Spazi multifunzionali con servizi gratuiti dedicati a bambine/i e ragazze/i dagli 11 ai 18 anni, in cui si promuovano l’autonomia, la capacità di agire nei propri contesti di vita, la partecipazione e l’inclusione sociale con l’obiettivo di favorire la loro partecipazione, lo sviluppo delle loro potenzialità, l’inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali.

La progettazione prevista dall’Avviso concorre all’attuazione del Piano di azione nazionale garanzia infanzia (PANGI) con cui si istituisce la Garanzia europea per l’infanzia, che si pone l’obiettivo di contrastare i fenomeni di povertà ed esclusione sociale di bambine, bambini, adolescenti e giovani fino ai 21 anni, garantendo maggiori opportunità di fruizione e di accesso ai servizi soprattutto a beneficio di alcuni target di popolazione particolarmente vulnerabili.

L’avviso è stato denominato “DesTEENazione – Desideri in azione” grazie al contributo dello Youth Advisory Board (YAB), organismo di partecipazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti ai processi decisionali e al monitoraggio delle azioni del PANGI: a loro il merito dell’ideazione del logo e del nome degli spazi multifunzionali.

“Il nostro compito consiste nel rendere effettiva la parola inclusione, sociale e lavorativa – ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, nelle conclusioni dell’evento –. Questo significa che tutti dobbiamo poter essere parte di un percorso che abbia anche una valenza lavorativa, perché è attraverso il lavoro che si costruisce il progresso della società e si eliminano le diseguaglianze, e insieme sociale, grazie a un impegno condiviso all’integrazione. Accanto a voi, infatti, c’è il Governo, che crede nella strategia portata avanti dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà”.

“La cultura che vogliamo sostenere è quella dei desideri che si mettono in azione, delle parole che diventano atti, come bene specifica il claim individuato dagli stessi ragazzi al nostro impulso di ideare un logo e un nome che potesse attrarre l’attenzione – ha affermato il viceministro del Lavoro con delega alle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci -. Oggi lanciamo un modello partecipato, concreto, e al MAXXI abbiamo voluto organizzare un evento nel pieno spirito della condivisione con i ragazzi, perché ogni azione per loro non può prescindere dal renderli partecipi”.

I protagonisti dell’evento sono stati i “teen” e in particolare le ragazze e i ragazzi dello Youth Advisory Board – YAB, l’organismo di partecipazione della Garanzia infanzia in Italia, che racconteranno le loro storie e il loro impegno nella realizzazione del progetto e del brand “DesTEENazione”.

Presenti come giovani testimonial dell’evento il cantante romano Il Tre, tra i protagonisti dell’ultimo Sanremo, che ha raccontato la sua esperienza di artista emergente, insieme ad Alessia Scortechini, nuotatrice, campionessa mondiale e medaglia d’oro ai Giochi paralimpici di Tokyo, e Davide Di Veroli, campione del mondo di spada.

Fonte; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali