Prende il via da Torino la Settimana Europea dello Sport

Ha preso il via il 17 settembre la “Settimana Europea dello Sport”, manifestazione promossa dall’Unione Europea che, ogni anno dal 23 al 30 settembre, mira a promuovere la pratica sportiva e l’attività fisica in tutta Europa a livello nazionale, regionale e locale. Per l’Italia, la manifestazione viene organizzata dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri con la collaborazione di Sport e Salute.

Il lancio di EWoS 2022 è stato organizzato in collaborazione con Tennis&Friends che in questi giorni sarà a Torino per l’edizione di settembre del suo evento dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione della popolazione verso stili di vita sani.

La Conferenza di lancio si terrà il 17 settembre alle ore 10.30 presso il Circolo della Stampa Sporting di Torino e vedrà in apertura la partecipazione, tra gli altri, di Massimo Gaudina, rappresentante della Commissione Europea a Milano, Michele Sciscioli, Capo del Dipartimento per lo sport, Vito Cozzoli, Presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, e Evelina Christillin, membro di ’UEFA e FIFA Council. Saranno presenti anche Carlotta Gilli e i due Ambassador di EWOS Andrea Lo Cicero e Angelika Savrayuk.

Questa è solo una delle numerose iniziative che le realtà sportive stanno organizzando nella cornice della Settimana Europea dello sport su tutto il territorio nazionale.

A Roma, invece, nelle giornate del 23, 24 e 25 settembre, presso lo Stadio dei Marmi, il Dipartimento per lo sport e Sport e Salute promuovono un evento gratuito che offrirà a tutte le persone che vorranno essere presenti la possibilità di provare varie discipline sportive sotto la guida di tecnici e campioni dello sport.

Fonte: Dipartimento per lo Sport