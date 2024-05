Poteri del Rup e limiti rispetto alle valutazioni della commissione di gara

Il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura ma non sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara: in tal caso potrebbe soltanto chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione; è fatto salvo il potere di intervento sostitutivo del RUP soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea (1).



Fonte: www.giustizia-amministrativa.it