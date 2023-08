Pnrr Sport ed inclusione, istruzioni semplificate per la terza linea d’intervento

Sono state pubblicate le istruzioni semplificate per i Comuni aggiudicatari della Terza Linea di intervento. Ricordiamo che la Terza Linea di intervento prevede la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati all’aperto, dotati di nuove tecnologie per promuovere la pratica sportiva libera per i 2 mila Comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti, situati nelle Regioni del Mezzogiorno e sprovvisti di play ground pubblici. Con queste istruzioni il Dipartimento per lo sport, intende fornire una panoramica sintetica dei principali adempimenti in termini di monitoraggio e rendicontazione cui i Comuni beneficiari della Terza linea di intervento – Misura PNRR M5C2I3.1 “Sport e inclusione sociale”, che risultano aver aggiudicato la fornitura di attrezzature ed i relativi lavori di posa, sono tenuti a rispondere.

I Comuni hanno l’obbligo di registrare l’avanzamento procedurale attraverso il caricamento dei dati sulla Piattaforma ReGiS, la corretta compilazione della scheda di progetto e della tile di rendicontazione costituiscono un prerequisito indispensabile al rimborso delle spese sostenute.

Eventuali situazioni particolari potranno essere rappresentate scrivendo a: pnrr.sport@governo.it.